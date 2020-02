GRACE JONES in concerto il 28 agosto a Torino per Today Festival 2020

Torna per la sua sesta attesa edizione: TODAYS Festival a Torino dal 28 al 30 agosto 2020, si conferma come uno dei festival italiani più raffinati e irrinunciabili della stagione, con una line up ambiziosa, capace di mescolare icone storiche nell’olimpo dei più grandi e nuove eccellenze internazionali proiettate al futuro.

TODAYS non è solo musica: è passione, è la gioia di ritrovarsi insieme e provare il brivido di un’accordo che parla proprio di te. È più di un semplice festival, una terra promessa che le promesse le mantiene, dove ascoltare la musica che ti piaceva tantissimo, quella che ti piace oggi e quella che ti piacerà.

Nell’ambito degli eventi del cartellone “TORINO CITTÀ DEL CINEMA 2020” siamo onorati di annunciare che la prima ospite confermata in concerto a TODAYS Festival sarà: GRACE JONES.

TODAYS FESTIVAL 2020

Venerdì 28 agosto Day 1 – sPAZIO211 – Via Francesco Cigna 211

GRACE JONES + altri

Biglietti e abbonamenti in vendita a questo link > http://bit.ly/todays2020

apertura porte: ore 17:30

inizio concerti: ore 18

biglietto singola giornata con accesso a mainstage sPAZIO211: 30 eu + d.p.

biglietto singola giornata con accesso a mainstage INCET: 15 eu + dp

abbonamento singola giornata con accesso a sPAZIO211 e INCET: 40 eu + d.p.

abbonamento 3 giorni (28, 29, 30 agosto con accesso a tutti i concerti): 100 eu + d.p.

La più grintosa, ribelle e travolgente cantante, modella, attrice, musa leggendaria, e vulcanica icona di stile della musica e della cultura pop che rivive oggi più che mai, sarà in una esclusiva UNICA DATA ITALIANA per il suo concerto-evento che si preannucia già storico, solo a Torino Venerdì 28 Agosto a TODAYS Festival.

Trent’anni fa aveva detto: «Sono la donna di domani!». Quindi di sempre. E oggi, forse ancora piu di ieri, GRACE JONES è una scatenata forza della natura, alla quale tutto è permesso!