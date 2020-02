DAUGHTER in concerto sabato 29 agosto a Torino per Todays Festival

Dopo gli annunci dei concerti italiani delle icone GRACE JONES e ANGEL OLSEN, TODAYS accende una nuova scintilla annunciando il ritorno sulle scene per l’unica ed esclusiva tappa estiva nel nostro paese della band inglese DAUGHTER.

Guidati dalla suadente Elena Tonra, il power trio ha appena annunciato la pubblicazione quest’anno del loro nuovo album lungamente atteso. Già headliner nei piu importanti festival europei da Sziget a Paredes, la band salirà per la prima volta sul palco di TODAYS sabato 29 agosto in un concerto poetico, fluttuante, viscerale, fra romanticismo e inquietudine!

TODAYS FESTIVAL 2020

VENERDI 28 AGOSTO

GRACE JONES

ANGEL OLSEN

+ molti altri

SABATO 29 AGOSTO

DAUGHTER

+ molti altri

Biglietti e abbonamenti in vendita a questo link > http://bit.ly/todays2020

biglietto singola giornata con accesso a mainstage sPAZIO211: 30 eu + d.p.

biglietto singola giornata con accesso a mainstage INCET: 15 eu + dp

abbonamento singola giornata con accesso a sPAZIO211 e INCET: 40 eu + d.p.

abbonamento 3 giorni (28, 29, 30 agosto con accesso a tutti i concerti): 100 eu + d.p.

I Daughter, composti da Elena Tonra, Igor Haefeli e Remi Aguilella, arrivano in Italia in esclusiva estiva a TODAYS Festival 2020 con il loro nuovo attesissimo album in uscita quest’anno. Il nuovo lavoro arriva a quattro anni di distanza dall’ultimo acclamato album in studio “Not To Disappear”, pubblicato a gennaio 2016 via 4AD, e a tre da “Music From Before The Storm”, colonna sonora composta dalla band per il videogioco “Life is Strange Before The Storm”.

Tormentati, inquieti, intensi, i Daughter nascono nel 2010 dalla suadente Elena Tonra (voce), già al lavoro come solista sotto lo stesso pseudonimo, e Igor Haefeli (chitarra), suo compagno di classe negli studi di musica al college.

Ora i DAUGHTER hanno annunciato il loro ritorno ufficiale nel 2020 con un nuovo attesissimo album in uscita che potremo ascoltare live in anteprima a TODAYS sabato 29 agosto. La loro musica riesce a prendere l’anima di chi ascolta e a trascinarla in una costante crescita insieme alla canzone stessa. È una sorta di laica elevazione spirituale che non ha bisogno di intermediazioni ecclesiastiche. Dopotutto la musica è una catarsi, una delle migliori strade per dare libero sfogo ai sentimenti, sia per i musicisti sul palco, sia per chi si trova sotto il palco. Il presente è tutto dei Daughter!

Musica per universi paralleli, perfettamente combacianti, dove ogni pieno è messo di fronte al vuoto che crea, e viceversa. Perché, citando i Daughter, “C’è un buco nella terra, qui. E noi stiamo camminando intorno ai margini”.

