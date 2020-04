BAY FEST: rinviato al 2021 il festival punk-rock di Rimini

A seguito degli eventi legati al COVID-19, HUB Music Factory & LP Rock EVENTS quest’oggi annuncia il rinvio – ad Agosto 2021 – del Bay Fest, il più importante festival punk-rock della penisola in programma a Rimini:

“Siamo costretti a rimandare Bay Fest al 2021, ad Agosto, con date ancora da definire. Non è stata una decisione facile, ma con molta frustrazione abbiamo deciso che la salute del pubblico, dei lavoratori e di chi si esibisce è la nostra priorità. Purtroppo a questo virus piacciono i concerti e in particolare quelli punk rock dove lo spettacolo si svolge sul palco ma anche tra il pubblico, nel “pit”. Ci saranno conseguenze negative a seguito di questo stop annuale, non solo per noi, ma anche per i partner del festival, i fornitori, le organizzazioni no profit, i commercianti e la nostra comunità punk rock. Ci dispiace profondamente per questo.”

HUB Music Factory fa sapere che sta già lavorando per riconfermare la line-up (Bad Religion, Sum 41, Refused e molti altri) di quest’anno: “…e faremo del nostro meglio per rendere il festival ancora più bello e ricco”.

BIGLIETTI & RIMBORSI BAY FEST

Per gli appassionati che hanno già acquistato i biglietti per il Bay Fest 2020: saranno validi e potranno essere utilizzati per il prossimo anno.

Per coloro i quali invece non potranno partecipare al festival sono previste due opzioni: convertire il biglietto in un buono da utilizzare per futuri concerti HUB Music Factory (“aiutando molto gli organizzatori degli spettacoli in questo momento in gravi difficoltà”) o richiedere il rimborso completo del biglietto nei punti vendita dove è stato acquistato. A breve HUB Music Factory fornirà tutte le modalità e tempistiche per i rimborsi.