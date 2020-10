YUNGBLUD in concerto sabato 13 novembre 2021 a Milano

Per l’inglese YUNGBLUD il 2021 segnerà il ritorno sul palco del Fabrique di Milano dove si esibirà con un live adrenalinico il prossimo sabato 13 novembre 2021 in occasione del ‘Life On Mars’ Tour.

YUNGBLUB

Sabato 13 Novembre 2021 – MILANO

@ Fabrique Milano – Via Fantoli, 9

Posto unico: € 30,00 + diritti di prevendita

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/yungblud2021

– prevendita iscritti MyLiveNation dalle 10 del 28 ottobre

– vendita generale dalle ore 9 del 30 ottobre

Salito alla ribalta nel 2018 con il suo primo e omonimo EP, YUNGBLUD debutta ufficialmente nel mondo discografico l’anno seguente con l’album ‘21st Century Liability’ dove attraverso la sue canzoni conflittuali ma orecchiabili e intrise di furia punk e melodismo pop, ha potuto mostrare la sua personale indignazione per lo stato del mondo.

Il cantante inglese che in questi anni ha collaborato con numerosi artisti come Halsey, Travis Barker, Machine Gun Kelly e Imagine Dragons, è ora pronto a rilasciare il suo secondo album ‘Weird!’ disponibile ovunque dal prossimo 4 dicembre 2020. Quest’ultimo è stato scritto a sostengo della libertà sessuale e del bisogno di celebrare l’amore in tutte le sue forme e tipologie senza vederlo come qualcosa di cui vergognarsi, tematiche da sempre a lui molto care. YUNGBLUD a proposito di questo ha dichiarato: “questa canzone è così importante per me perché parlo alla mia fan base, che affronta insicurezze sull’interazione sessuale e voglio far loro sapere che va bene essere ESATTAMENTE CHI SONO e avere il diritto di amare incondizionatamente chi vogliono e essere a loro volta amati”.

Dopo lo show dello scorso novembre a Milano, farà tappa nuovamente in Italia sabato 13 novembre 2021 al Fabrique durante il ‘Life On Mars’ tour per presentare ai fan il nuovo album ‘Weird!’ e tutti i suoi più grandi successi “Sono così entusiasta di tornare, è passato troppo tempo! Questi concerti saranno il doppio dell’energia, il doppio dell’emozione, il doppio della passione. Queste sono le location più grandi in cui io abbia mai suonato, quindi aspettativi un grande spettacolo”.

Foto di Oriana Spadaro