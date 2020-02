WOLFMOTHER + HARDCORE SUPERSTAR in concerto il 27 Agosto a Prato

Niente e nessuno ha mai fermato il rock’n’roll di WOLFMOTHER. Australiani, attivi dal 2000, hanno sempre rappresentato il lato energico, irresistibile e ruvido dell’hard rock ispirandosi a MC5, Led Zeppelin e Black Sabbath fra gli altri. “Rock’n’roll baby” è il loro nuovo album da ascoltare rigorosamente ad altissimo volume!

Vi diamo una bella notizia: WOLFMOTHER faranno tappa in Italia in un’unica data a Prato, il 27 agosto! Sarà una serata piena di rock ed energia, non mancare!

WOLFMOTHER + Hardcore Superstar

27 Agosto 2020 – PRATO

Settembre Prato è Spettacolo – Piazza Duomo

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/wolfmother2020

Prezzo del biglietto in prevendita: €25,00+d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €30,00