WILLIE PEYOTE: rinviati ad Ottobre i concerti di Milano, Bologna, Firenze e Roma

Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni governative, Magellano Concerti rinvia le date di Milano, Bologna, Firenze e Roma del tour di Willie Peyote ad ottobre 2020.

WILLIE PEYOTE – Ottobre 2020

Queste le nuove date, che sostituiscono le precedenti:

01 ottobre @ TuscanyHall, FIRENZE

(sold out in prevendita – recupero della data del 13 marzo, già posticipata al 04 maggio)

02 ottobre @ Atlantico, ROMA

(sold out in prevendita – recupero della data del 12 marzo, già posticipata al 05 maggio)

08 e 09 ottobre @ Estragon, BOLOGNA

(sold out in prevendita – recupero del 07 e 08 marzo, già posticipate al 12 e 13 aprile)

11 e 12 ottobre @ Alcatraz, MILANO

(sold out in prevendita – recupero del 04 e 05 marzo, già posticipate al 06 e 07 aprile)

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

Il tour, organizzato da Magellano Concerti, che vedrà Willie Peyote protagonista sui palchi dei più importanti club d’Italia, sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta in versione live il nuovo album “Iodegradabile”, che ha esordito nella TOP 5 della classifica FIMI, oltre che cantare i suoi successi.

WILLIE PEYOTE – Estate 2020

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/williepeyote2020

19.06.2020 – PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

20.06.2020 – CESENA – ACIELOAPERTO @ ROCCA MALATESTIANA

02.07.2020 – BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK

05.07.2020 – LEGNANO (MI) – RUGBY SOUND FESTIVAL

06.07.2020 – GENOVA – PORTO ANTICO

09.07.2020 – BRESCIA – PIAZZA DELLA LOGGIA

18.07.2020 – BAROLO – COLLISIONI FESTIVAL

21.07.2020 – ROMA – ROCK IN ROMA

31.07.2020 – NAPOLI – NOISY NAPLES @ ARENA FLEGREA

01.08.2020 – LOCOROTONDO (BA) – LOCUS FESTIVAL

21.08.2020 – CINQUALE (MS) – ARENA DELLA VERSILIA

02.09.2020 – PRATO – SETTEMBRE / PRATO È SPETTACOLO

Con 4 album all’attivo, Willie Peyote negli anni ha ottenuto sempre più consensi da parte del pubblico ma anche della critica, che loda la sua capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per come affrontano le tematiche sociali e attuali, il tutto con un’ironia tagliente e divertente.

Il suo progetto precedente, “Sindrome di Tôret”, pubblicato nel 2018, viene accolto molto positivamente e raggiunge la Top 10 della classifica FIMI degli album più venduti, contemporaneamente il brano “Ottima Scusa” viene certificato disco d’oro. Sempre dello stesso anno è la sua collaborazione con i Subsonica, con i quali incide la traccia “Incubo”, firmando un sodalizio che non si traduce solo in studio ma anche nella dimensione live: Willie, infatti, è ospite fisso di tutte le date nei palazzetti dello sport del tour del gruppo torinese.