VOLBEAT: quest’estate in concerto a Roma e Villafranca di Verona

L’anno scorso i Volbeat hanno pubblicato il settimo album in studio Rewind, Replay, Rebound. Nel realizzare questo disco i Volbeat — Michael Poulsen (chitarra/voce), Rob Caggiano (chitarra), Kaspar Boye Larsen (basso) e Jon Larsen (batteria) — sono partiti dal loro distintivo suono rock’n’roll, psychobilly, punk per il quale sono ben conosciuti, alla ricerca di nuove vette creative.

VOLBEAT

Giovedì 2 Luglio 2020 – ROMA

Rock in Roma

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/volbeat2020

Venerdi 3 Luglio 2020 – VILLAFRANCA DI VERONA

Rock the Castle

con Alter Bridge, Lacuna Coil e tanti altri

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/rockcastle2020

“Il punto fondamentale per noi quando entriamo in studio è l’avere ancora qualcosa da dimostrare, non solo ai fan, ma soprattutto a noi stessi”, afferma Poulsen. “Non saremmo stati in grado di fare questo disco se non fosse per il lavoro che abbiamo svolto in passato. Non importa quanti anni abbia la band o quanti dischi abbiamo fatto, ci sarà sempre quel suono caratteristico”.

A questo punto della loro già solida carriera, i Volbeat hanno aperto per Metallica, Motörhead e Slipknot, hanno ottenuto una nomination ai Grammy del 2014 per la categoria Best Metal Performance 2014 per “Room 24” e hanno vinto numerosi Danish Music Awards.

I Volbeat nascono a Copenhagen nel 2001. Da allora, si sono fatti strada con tour infiniti e cinque album di grande successo. Di recente la band ha pubblicato Let’s Boogie! Live At Telia Parken, un film-concerto e album che documenta il loro storico concerto tenuto nel 2017 a Copenaghen dinanzi a 48.250 fan, il più grande show mai suonato da una band danese in patria.