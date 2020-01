VERTICAL LINES: guarda in anteprima il video “Feathers & Flowers”

Feathers & Flowers primo singolo dei Vertical Lines estratto dall’ EP “Isolated Escape Key”, è un brano che narra di una turbolenta relazione districata fra sentimenti ed emozioni contrastanti: amore e dolore, colombe e pistole, la speranza vana di redenzione, dissolta in un mare di “fiori e piume”.

La canzone è accompagnata da un videoclip ufficiale ideato dalla band e diretto da DiTe Communication, in cui viene rappresentato in immagini proprio la serie di sensazioni descritte dal testo.

La band nasce nell’Agosto 2014 a Modena con l’intenzione di emergere nella scena rock locale comunicando emozioni con un sound melodico e alternativo. Caratterizzati da un suono aggressivo e al contempo malinconico I Vertical Lines danno vita ad un insieme di canzoni che vogliono colpire direttamente le emozioni più profonde di chi le ascolta.

Successivamente all’uscita del primo lavoro, il “Victory” Ep del 2015, i Vertical Lines entrano in studio per dare vita dal primo album “The Ghost Inside of Me” uscito il 25 ottobre 2016.

Dopo un cambio di formazione, un’entusiasmante esibizione al DistrArte Festival (Ascoli Piceno) come apertura al leggendario Marky Ramone, e due incredibili show di supporto alla talentosa band inglese In Dynamics a Milano e Modena, i Vertical Lines si preparano alla registrazione del loro secondo LP, anticipato dall’uscita dell’EP “Isolated Escape Key” il 29 Novembre 2019.

