VAN DER GRAAF GENERATOR: il tour si sposta a settembre / ottobre con 6 concerti

In ottemperanza ai provvedimenti emanati su scala europea per contrastare la diffusione del COVID-19, le date italiane dei Van der Graaf Generator previste per i primi giorni di aprile sono rinviate di qualche mese.

Per la gioia dei fan piemontesi della formazione, però, il tour aggiunge una tappa in provincia di Novara: Peter Hammill e soci saranno infatti headliner di una delle giornate del 2Days Prog +1 di Veruno, sabato 5 settembre.

VAN DER GRAAF GENERATOR

Ecco il calendario nel dettaglio.



Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/vangraaf2020

Venerdì 4 Settembre 2020 – ROMA – Auditorium Parco della Musica

Sabato 5 Settembre 2020 – VERUNO (NO) – 2Days Prog / Ingresso gratuito

Domenica 6 Settembre 2020 – GENOVA – Politeama Genovese

Giovedì 8 Ottobre 2020 – BOLOGNA – Teatro Celebrazioni

Venerdì 9 Ottobre 2020 – PADOVA – Gran Teatro Geox

Domenica 11 Ottobre 2020 – MILANO – Auditorium

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/vangraaf2020

I biglietti già emessi sono validi per accedere alle nuove date.