Unica data per gli IDLES in concerto sabato 11 Luglio a Padova

La band post-punk più acclamata del pianeta, ritorna in Italia con una data unica, che rimarrà impressa tra gli appuntamenti imperdibili della prossima estate.

Il gruppo capitanato da Joe Talbot sarà infatti protagonista l’11 luglio 2020 al Parklife Festival, presso il Parco della Musica di Padova, per presentare il nuovo disco in arrivo nei prossimi mesi.

IDLES

Sabato 11 Luglio 2020 – PADOVA

Parklife Festival – Parco Della Musica

Acquista subito la prevendita solo su DICE: link.dice.fm/DkAWbQofw2

Negli ultimi due anni gli IDLES non si sono mai fermati registrando successi su successi dal debut album BRUTALISM (2017, Balley Records) con il successivo JOY AS AN ACT OF RESISTANCE (2018, Partisan Records) , il recente live album registrato al mitico Bataclan di Parigi ed il relativo tour mondiale, affermandosi come icone dello scenario punk internazionale, culminato nello straordinario sold out all’Alexandra Palace di Londra davanti ad una folla impazzita di 10000 fan.