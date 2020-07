SUBSONICA: riprogrammato alla primavera 2021 il Microchip Temporale Club Tour

In seguito all’emergenza COVID 19 il “Microchip Temporale Club Tour” dei Subsonica è riprogrammato alla primavera 2021. I biglietti acquistati per le date precedenti resteranno validi per le nuove date.

La tournée, prodotta da Vertigo, partirà dalla Hall di Padova il 4 marzo 2021 (sold out) per arrivare al gran finale nella loro Torino con tre appuntamenti consecutivi: 9, 10 e 11 aprile (10 e 11 sold out).

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/subsonica2021

Giovedì 4 Marzo @ HALL – PADOVA – sold out

Venerdì 5 Marzo @ VOX – NONANTOLA (MO) – sold out

Sabato 6 Marzo @ VOX – NONANTOLA (MO) – sold out

Giovedì 11 Marzo @A FTERLIFE – PERUGIA

Venerdì 12 Marzo @ MAMAMIA – SENIGALLIA (AN)

Sabato 13 Marzo @ LIVE CLUB – TREZZO SULL’ADDA (MI) – sold out

Giovedì 18 Marzo @ COMMON GROUND – NAPOLI

Venerdì 19 Marzo @ PIN UP – MOSCIANO SANT’ANGELO (TE)

Sabato 20 Marzo @ DEMODÈ – BARI

Venerdì 26 Marzo @ CAPITOL FIERA – PORDENONE – sold out

Sabato 27 Marzo @ CENTRO SOCIALE RIVOLTA – MARGHERA (VE)

Domenica 28 Marzo @ BRIXIA FORUM – BRESCIA

Mercoledì 31 Marzo @ ATLANTICO – ROMA

Giovedì 1 Aprile @ ATLANTICO – ROMA

Venerdì 2 Aprile @ TUSCANY HALL – FIRENZE

Martedì 6 Aprile @ ALCATRAZ – MILANO – sold out

Mercoledì 7 Aprile @ ALCATRAZ – MILANO

Venerdì 9 Aprile @ TEATRO CONCORDIA – TORINO

Sabato 10 Aprile @ TEATRO CONCORDIA – TORINO – sold out

Domenica 11 Aprile @ TEATRO CONCORDIA – TORINO – sold out

L’album “Microchip Temporale”, pubblicato a novembre 2019 (Sony Music), è la rielaborazione di “Microchip Emozionale” (1999) realizzata in complicità con 14 artisti: ACHILLE LAURO, COEZ, COMA_COSE & MAMAKASS, COSMO, ELISA, ENSI, FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, GEMITAIZ, MOTTA, M¥SS KETA, NITRO, LO STATO SOCIALE e WILLIE PEYOTE.

Durante il lockdown i Subsonica hanno pubblicato “Mentale Strumentale”, il nono album inedito, registrato e completato nel 2004. L’album è composto da 10 brani che simbolicamente descrivono un viaggio di esplorazione nello spazio. Le royalties sostengono la Fondazione Caterina Farassino, impegnata con il progetto “Respira Torino” a supporto degli ospedali di Torino e Asti, mediante la fornitura di dispositivi per l’emergenza sanitaria.