SIBERIA: parte il 15 febbraio il tour di presentazione del nuovo album “Tutti Amiamo Senza Fine”

Parte il 15 febbraio da Livorno il tour di presentazione di “Tutti amiamo senza fine” il terzo disco dei SIBERIA, prodotto da Federico Nardelli ed uscito a fine 2019 per Sugar in collaborazione con Maciste Dischi. Un disco nato dall’esigenza di raccontare l’amore e le relazioni nelle svariate stagioni della vita.

La band livornese partirà quindi dalla sua città natale e porterà dal vivo il suo immaginario e le poetiche che caratterizzano questo ultimo lavoro in cui abbattono il muro stereotipato di una poesia violentata dall’appiattimento degli slogan senza mai apparire snob o criptici, grazie ad una scrittura ordinata ma impulsiva al tempo stesso, dove l’urgenza espressiva è il marchio di fabbrica.

SIBERIA – Tour 2020

Il nuovo tour è organizzato da Locusta Booking, di seguito il calendario delle date confermate:

15 febbraio Livorno – The Cage

19 febbraio Milano – Circolo Arci Ohibò

21 febbraio Bergamo – Druso

22 febbraio Roma – Monk

29 febbraio Rimini – Bradipop

12 marzo Torino – Hiroshima Mon Amour – Premio Buscaglione

14 marzo Modena – Off

20 marzo Cavriglia – Officine Klee

21 marzo Perugia – Urban

28 marzo Firenze – Glue

04 aprile Bologna – Beered Festival c/o Unipol Arena

I Siberia nascono nel 2014 a Livorno, prendono il nome dall’immaginario evocato dal libro di Nicolai Lilin “Educazione siberiana” e sono: Eugenio Sournia (voce), Cristiano Sbolci Tortoli (basso), Luca Pascual Mele (batteria) e Matteo D’Angelo (chitarra).

“Tutti amiamo senza fine”, il nuovo disco prodotto da Federico Nardelli, nasce dall’esigenza di raccontare l’amore e le relazioni nelle svariate stagioni della vita. Come un album di foto diviso per momenti, “Tutti amiamo senza fine”, raccoglie sensazioni e ricordi che costruiscono una storia precisa ma universale, perché in questo disco l’amore è di ogni tipo: erotico, relazionale, sentimentale, religioso, pensato, fisico, sognato.