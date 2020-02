TOM WALKER a Luglio in concerto a Roma, Genova, Sesto al Reghena (Pordenone) e Ancona

TOM WALKER, il cantautore multiplatino vincitore del “British Breakthrough Act” ai Brit Awards 2019, torna in Italia per una serie di appuntamenti live, dopo il grande successo di “What A Time To Be Alive (Deluxe Edition)”.

Il suo successo è inarrestabile: la hit radiofonica “Leave A Light On” è stata certificata platino in 15 Paesi (DOPPIO PLATINO in Italia) con 2 milioni di copie vendute solo nel Regno Unito e con oltre 418 milioni di stream globali, “Just You And I”, (PLATINO in Italia) ha venduto 1 milione di copie e conta oltre 300 milioni di stream globali, l’attuale singolo in rotazione radiofonica “Better Half Of Me”, contenuto nella versione deluxe dell’album che ha conquistato il #1 nel Regno Unito, continua a scalare le classifiche internazionali.

Tom Walker ha raggiunto a oggi 1 miliardo e mezzo di stream, 7 milioni di singoli e 1 milione di dischi venduti.

TOM WALKER – Tour 2020

DOMENICA 12 LUGLIO – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

LUNEDÌ 13 LUGLIO – GENOVA – ARENA DEL MARE, PORTO ANTICO

MARTEDÌ 14 LUGLIO – SESTO AL REGHENA (PN) – SEXTO ‘NPLUGGED

GIOVEDÌ 16 LUGLIO – ANCONA – CORTE MOLE VANVITELLIANA – SPILLA 2020

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/tomwalker20

Il viaggio di Tom inizia a Glasgow nel 1991, il 17 dicembre, dove rimane tre anni prima di trasferirsi con la famiglia in una piccola cittadina vicino a Manchester. Tom scopre di amare la musica molto presto e compra la sua prima chitarra a 13 anni. Rimane letteralmente folgorato da “Thriller” di Michael Jackson (ancora oggi il suo album preferito) e, a differenza dei suoi compagni di classe, si appassiona di AC/DC e Foo Fighters ma anche degli Underworld, dei Prodigy e dei Muse. Importantissima in questa fase è l’influenza del padre sia per i gusti musicali che per l’incoraggiamento che riesce a infondere al figlio.

Dopo essere riuscito a recuperare il materiale per registrare a casa, Tom inizia a scrivere canzoni, ma non riesce a trovare nessuno nel Paese in cui vive che riesca a suonare con lui, così inizia a studiare da solo. Frequenta il college e impara il basso e la batteria per poi iniziare finalmente a suonare nella sua prima band. Prima di riuscire a ottenere i risultati sperati con la musica, però, Tom deve affrontare una serie di lavori non molto gratificanti per lui. Si iscrive a un corso di laurea in songwriting alla London University.

“What A Time To Be Alive (Deluxe Edition)”, il cui titolo è tratto da una delle più belle canzoni d’amore di Walker, “Blessings”, include 12 tracce scritte o co-scritte dallo stesso artista.

All’interno del progetto discografico, certificato platino nel Regno Unito, oltre a “Leave A Light On”, “Just You And I” e “Better Half Of Me”, anche “Angels”, “My Way” e “Not Giving In”. Tra i brani contenuti nell’album spicca anche un duetto con Zara Larsson in “Now You’re Gone”.

Mentre “Leave A Light On” ha fatto conoscere Tom Walker come rivelazione globale, il suo album senza dubbio lo consolida come uno degli artisti più entusiasmanti della scena musicale contemporanea.

