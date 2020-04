THE WHITE BUFFALO: nuova data, in concerto venerdi 11 dicembre a Milano

Posticipata a fine anno la data unica italiana di THE WHITE BUFFALO, che sarà dal vivo venerdì 11 dicembre all’Alcatraz di Milano. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data.

THE WHITE BUFFALO

Special Guest: L.A. EDWARDS

Venerdì 11 dicembre 2020 – MILANO – Alcatraz

Biglietti in vendita a questo link > bit.ly/whitebuffalo2020

€ 25,00 + diritti di prevendita

€ 30,00 in cassa la sera del concerto

Della mezza dozzina di album pubblicati fino ad ora sotto lo pseudonimo di THE WHITE BUFFALO, Il nuovo lavoro On The Widow’s Walk, in uscita in digitale il 17 aprile su Snakefarm Records / distribuzione Universal, rappresenta una collezione di esperienze oscure prodotte da Shooter Jennings – vincitore di 2 Grammy Awards, presente anche al piano e alle tastiere -, è particolarmente collaborativo e organico, il più robusto dal punto di vista sonoro.

L’artista originario dell’Oregon è sempre riuscito intenzionalmente ad aggirare i generi, toccando diversi stili – dall’Americana, al punk, dal folk meditabondo al rock ‘n’ roll più scatenato – mantenendo uno stile forte e distintivo. I suoi testi e la sua spontanea abilità oratoria sono il cuore pulsante della sua musica, e donano ai brani – essenzialmente brevi film – un aspetto cinematografico e artigianale, proprio come nell’ultimo album.

On The Widow’s Walk è la dichiarazione coinvolgente e senza trucchi di un artista la cui attività musicale lo ha visto crescere a dismisura, suonando per milioni di fan in tutto il mondo, raggiungendo 200 milioni di stream e guadagnandosi la presenza nella Top 10 della TV /Film Chart per il 2019.

Da citare i piazzamenti in serie TV come ‘The Punisher’ e l’acclamato ‘Sons Of Anarchy’, per il quale ha ricevuto una nomination agli Emmy del 2015, così come in un grande numero di video games e film.

