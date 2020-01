The USED + Movements in concerto il 2 giugno a Milano

Dalla tossicodipendenza alla felicità, dalla dimenticata Orem, Utah, alla vetta di ogni classifica, non c’è sfida che i The Used non abbiano sbaragliato. Uragani inarrestabili dal magnetismo irresistibile, i The Used hanno capitanato la scena emo internazionale per anni, a pari merito di nientemeno che i My Chemical Romance, conquistando folle e palchi in tutto il mondo con una miscela tagliente di post-hardcore, emo e echi screamo. Sette album in studio, un demo, due EP e due DVD all’attivo, i The Used hanno rilasciato il loro ultimo singolo, «Blow Me», lo scorso 6 dicembre.

Fusione travolgente e imprevedibile di post-hardcore ed emo, i Movements fanno di punti di riferimento quali Touché Amoré e The Story So Far delle piattaforme di lancio per un sound lacerante e toccante, affiancato da testi sinceri e toccanti, che li ha portati addirittura alla Top Ten degli album alternativi di Billboard e nella Top 200 di ogni genere.

The USED + Movements

Martedi 2 Giugno 2020 – MILANO

@ Circolo Magnolia / Segrate (Milano)

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/theused2020 dalle 10 del 31 gennaio