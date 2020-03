The USED in concerto il 4 Luglio a Bologna con i MY CHEMICAL ROMANCE

I The Used tornano con il singolo ‘Paradise Lost – A Poem by John Milton’, primo estratto dal nuovo album ’Heartwork’.

Il ritorno discografico della band di Bert McCracken uscirà il 24 aprile per Hassle, a tre anni di distanza dall’ultimo album ‘The Canyon’.

I The Used presenteranno il nuovo album dal vivo prendendo parte come special guest al nuovo tour dei My Chemical Romance, attesi il 4 luglio al Sonic Park Fest di Bologna.

MY CHEMICAL ROMANCE + The USED

Sabato 4 Luglio 2020 – BOLOGNA Sonic Park

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/mcr2020

Prezzo del biglietto in prevendita: €40,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €50,00

I The Used si sono formati nel 2002, divenendo subito una delle realtà più note e influenti della scena emo influenzata da punk-rock e metal-core.

All’inizio degli anni 2000 i The Used sono stati tra i protagonisti della scena emo core, punk e metal, con uno stile inconfondibile e la fortissima leadership di Bert McCracken, riconosciuto come uno degli uomini simbolo della scena rock di inizio millennio.

‘Heartwork’ è l’ottavo album dei The Used, band che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo e visto i propri singoli e brani in cima alla chart rock e hard rock di mezzo pianeta.

Al nuovo album hanno partecipato in veste di di special guest Mark Hoppus e Travis Barker dei Blink 182 e Caleb Shomo dei Beartooth.

