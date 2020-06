The OFFSPRING + LAGWAGON a giugno 2021 in concerto a Padova e Milano

Erano attesi proprio in questi giorni in Italia, dovevano fare due date tra Milano e Padova, poi – come per tutti – anche i programmi di The Offspring e Lagwagon sono necessariamente dovuti cambiare a causa della pandemia globale da Covid-19. Hub Music Factory li riporterà in Italia tra esattamente un anno, il prossimo 22 e 23 Giugno, nelle stesse città, Milano e Padova.

THE OFFSPRING + LAGWAGON

22 giugno 2021| Carroponte | SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)

23 giugno 2021 | Sherwood Festival | PADOVA

The Offspring – Generazioni intere di fan hanno cantato e continuano a intonare i ritornelli di pezzi storici come “The Kids Aren’t Alright”, Pretty Fly (For a White Guy)”, “Original Prankster” o “Why Don’t You Get a Job”. Dexter Holland (voce, chitarra), Noodles (chitarra), Greg K (basso) e Pete Parada (batteria) compongono la lineup della band, che dopo i primi passi mossi nel 1987 ha raggiunto il successo planetario con l’album Smash, che rimane tuttora disco più venduto di sempre -14 milioni di copie – prodotto da un’etichetta indipendente (Epitaph Records). Da lì la band non si è più fermata, raggiungendo il grande pubblico con dischi storici quali “Americana” (1998) e “Conspiracy of One” (2000). Il gruppo sta lavorando in studio al prossimo album, il primo da quando nel 2012 era uscito “Days Go By”. Inutile dire che l’attesa per questa nuovo capitolo è chiacchierata e sta portando milioni di fan (sono 5 milioni i followers della band su Facebook) a chiedersi quale sarà la prossima mossa e la prossima impronta che i The Offspring vorranno imprimere nella loro musica. Non ci è ancora dato sapere quando uscirà l’album, tanto più con quanto accaduto in questi mesi di pandemia, , nel frattempo non possiamo far altro che aspettarli all’inizio dell’estate 2021.

Lagwagon – Non hanno bisogno di presentazioni per gli amanti dell’hardcore melodico: in quasi trent’anni di carriera hanno raggiunto il successo internazionale. La loro storia è fatta non solo di pietre miliari come “Violins” (dal disco Hoss, 1995) o “May 16” (Let’s Talk About Feelings, 1998), ma anche di tantissime travolgenti esibizioni dal vivo. La loro carica live è innegabile: con qualche accordo e rullata ben assestata riescono a catapultare il pubblico sulle spiagge californiane di Santa Barbara, dove tutto ha avuto inizio. Freschi dalla loro ultima uscita discografica “Rider” (2019, la nona per la storica label Fat Wreck Chords) i Lagwagon lo scorso anno diedero vita a tre intensissime date nella nostra Penisola, dovremo aspettare un anno, ma sicuramente sarò un appuntamento imperdibile per chi ama il punk!