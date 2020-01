The CHEMICAL BROTHERS: a Luglio in concerto a Bologna Sonic Park e Rock In Roma

Dopo i due grandi show dello scorso novembre (Milano e Livorno), THE CHEMICAL BROTHERS sono pronti a tornare in Italia col tour di “No Geography” per due eventi estivi. Il duo inglese si esibirà in due concerti esclusivi sui palchi di Bologna Sonic Park e Rock in Roma rispettivamente i giorni 11 e 26 luglio: sarà un’estate molto molto calda!

Da oltre vent’anni THE CHEMICAL BROTHERS ridefiniscono il concetto di musica elettronica dal vivo. Fino ad oggi, la proposta dello show si è evoluta fino a diventare una vera e propria esperienza uditiva e visiva, tanto che THE CHEMICAL BROTHERS sono diventati gli headliner più richiesti in tutti i festival del mondo.

The CHEMICAL BROTHERS

11 Luglio 2020 – BOLOGNA, Bologna Sonic Park

26 Luglio 2020 – ROMA, Rock In Roma

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/chemicalbrothers2020

– Vendita generale dalle 10.00 di lunedì 20 gennaio

– Presale esclusiva presale dalle 10.00 di sabato 18 gennaio. Per accedere è necessario iscriversi al Ticket alert entro e non oltre le ore 23.59 di venerdì 17 gennaio.

Prezzo del biglietto in prevendita: €40,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €46,00

ORARI BOLOGNA

Inizio concerto: ore 21.30

Apertura porte: ore 18.00

ORARI ROMA

Inizio concerto: ore 21.45

Apertura porte: ore 19.00