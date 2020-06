THE CHEMICAL BROTHERS a giugno 2021 in concerto a Roma, Bologna e Milano

A seguito della situazione creatasi con la diffusione del Coronavirus, comunichiamo lo spostamento al 2021 del tour di THE CHEMICAL BROTHERS e l’aggiunta di una nuova data a Milano!

Il duo inglese che ha scritto la storia della musica elettronica moderna, sarà in Italia per ben TRE date nel 2021.

The CHEMICAL BROTHERS

24 Giugno 2021 – ROMA, Rock in Roma

25 Giugno 2021 – BOLOGNA SONIC PARK

26 Giugno 2021 – MILANO, Urban Park

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/chembros2021

I biglietti acquistati per le date di Roma e Bologna rimangono validi per il 2021.

Da oltre vent’anni i The Chemical Brothers ridefiniscono il concetto di musica elettronica dal vivo. Fino ad oggi, la proposta dello show si è evoluta fino a diventare una vera e propria esperienza uditiva e visiva, tanto che The Chemical Brothers sono diventati gli headliner più richiesti in tutti i festival del mondo.