TARJA TURUNEN: l’ex voce dei Nightwish in concerto il 12 Febbraio a Trezzo sull’Adda (Milano)

TARJA TURUNEN, una delle voci più amate della scena rock mondiale, torna in Italia per un’unica data del tour dedicato al suo ultimo e bellissimo album “In The Raw”, uscito lo scorso anno per earMUSIC!

La ex-cantante dei NIGHTWISH dà appuntamento ai fan italiani per Venerdì 12 febbraio 2021 al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI). Con lei degli special guest che annunceremo in seguito.

TARJA TURUNEN

Venerdì 12 febbraio 2021 – Trezzo sull’Adda (MI)

Live Club

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/tarja2021

Prezzo del biglietto in prevendita: € 30 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa: € 35