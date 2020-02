SUM41 ad agosto in concerto a Majano e a Bellaria (Rimini)

I SUM41 torneranno in Italia con la tranche outdoor del loro “No personal space tour”, una lunghissima tournée in tutto il mondo iniziato qualche mese fa per promuovere il loro ultimo LP “Order in decline”.

SUM 41

14 AGOSTO 2020 @ MAJANO – UDINE

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/sum41-udine

Prezzo: €35,00 + ddp

15 AGOSTO 2020 @ BAYFEST – IGEA MARINA (RN)

(headliner con Bad Religion + Strung Out, Satanic Surfers, Circle Jerks e molti altri tba)

Prevendite disponibili su Mailticket.it e Vivaticket.it

I SUM 41 sono uno dei gruppi più famosi e apprezzati della scena pop-rock-punk internazionale, sulle scene da oltre 20 anni, hanno venduto oltre 15 milioni di dischi e riscosso un successo planetario fondato sulla loro indiscussa capacità di suonare dal vivo, skill testimoniate dalle centinaia di date e da sold out incredibili come quello dell’imminente tour australiano con i biglietti polverizzati in prevendita in meno di tre ore.

Ma il vero segreto della band capitanata da Deryck Whibley è tutto nella formula musicale – creata ad arte e limata a cavallo dei ’90/00 – quando hanno fatto scontrare i mondi pop-punk e nu-metal sotto gli occhi del pubblico; in quel periodo i Sum 41 hanno colpito un perfetto punto sonoro creando un’atmosfera unica e stimolante nel loro debutto, per certi versi rivoluzionario per la scena punk-alternative, “All Killer, No Filler”.

Dopo quel disco sono susseguiti oltre 3 lustri di opere musicali di livello e ovviamente centinaia di show, un arco di tempo che naturalmente ha cambiato anche attitudini, stili di vita e visioni del gruppo nativo di Ajax, Ontario, Canada.

“Order in decline” il loro disco uscito a metà del 2019 ne è la più pura testimonianza, un disco per certi versi politico e impegnato socialmente che riflette i drammi e le difficoltà di questo periodo storico; il front-man della band ne è stato testimone diretto guardando dalle stanze di albergo di mezzo mondo tutto quello che accadeva, vivendo il voto della Brexit e seguendo l’ascesa di Donald Trump, assistendo alle elezioni francesi e ai violenti scontri nelle strade di Parigi, una fonte di ispirazione in presa diretta per un disco carico di aggressività e passione.

A Majano e al BayFest suoneranno oltre 25 canzoni, dalle più recenti ai loro cavalli di battaglia, come “Catching Fire”, “Pieces”, “Fat Lip”, Still Waiting” e tante tante altre, compresi bis a sorpresa e cover. Non resta che aspettare questo agosto e godersi lo show dei Sum 41!

