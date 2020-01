STING: il tour di “My Songs” in concerto il 23 Luglio a Parma

Cherrytree Management e Live Nation sono orgogliosi di annunciare che il tour di Sting, My Songs, tornerà in Europa quest’estate. La nuova leg include anche una nuova tappa italiana il prossimo 23 luglio 2020 al Parco della Cittadella nel festival “Parma Città della Musica” all’interno delle celebrazioni di Parma 2020, Capitale italiana della cultura.

STING

23 luglio 2020 – PARMA, Parco della Cittadella

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/sting2019



– dalle 10.00 di martedì 21 gennaio 2020 per gli iscritti al Fan Club di Sting

– dalle 10.00 di mercoledì 22 gennaio per gli iscritti a MyLiveNation

– dalle 10.00 di venerdì 24 vendita generale Ticketone

Sting: My Songs è un tour dinamico e divertente che si concentra sulle canzoni più amate scritte dall’artista durante la sua prolifica carriera come solista e frontman dei Police (17 Grammy Awards vinti).

Ci sono tutti i suoi più grandi successi e i fan avranno modo di sentire hit come “Englishman in New York”, “Fields of Gold”, “Shape of My Heart”, “Every Breath You Take”, “Roxanne”, “Demolition Man”, “Message in a bottle” e tante altre…Sting suonerà come sempre accompagnato dalla sua band: Dominic Miller (chitarra), Josh Freese (Batteria), Rufus Miller (chitarra), Kevon Webster (tastiere), Shane Sager (armonica) e Melissa Musique e Gene Noble come coristi.

Compositore, cantante, attore, autore e attivista – Sting è nato a Newcastle (Inghilterra) e si è trasferito a Londra nel 1977; lì ha formato i Police insieme a Stewart Copeland e Andy Summers. La band ha pubblicato cinque album, ha vinto 6 Grammy, 2 Brits e nel 2003 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel corso della sua lunga carriera Sting ha venduto quasi 100 milioni di album (tra album pubblicati con i Police e quelli da solista).