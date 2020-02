STING: dopo la data di luglio a Parma un nuovo concerto il 22 ottobre a Torino

Il tour di Sting, My Songs, tornerà in Europa. La nuova leg include anche una nuova tappa italiana.

STING

23 luglio 2020 – Parma, Parco della Cittadella – Parma Città della Musica

22 ottobre 2020 – Torino, Pala Alpitour

Biglietti a breve in vendita a questo link > http://bit.ly/sting2019

Sting: My Songs è un tour dinamico e divertente che si concentra sulle canzoni più amate scritte dall’artista durante la sua prolifica carriera come solista e frontman dei Police (17 Grammy Awards vinti).

Definito come “un concerto incredibile dall’inizio alla fine”, lo show contiene tutti i suoi più grandi successi e i fan avranno modo di sentire hit come “Englishman in New York”, “Fields of Gold”, “Shape of My Heart”, “Every Breath You Take”, “Roxanne”, “Demolition Man”, “Message in a bottle” e tante altre.

Sting suonerà come sempre accompagnato dalla sua band: Dominic Miller (chitarra), Josh Freese (Batteria), Rufus Miller (chitarra), Yolanda Charles (basso), Kevon Webster (tastiere), Shane Sager (armonica) e Melissa Musique e Gene Noble come coristi.