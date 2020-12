SLIPKNOT in concerto il 27 Luglio a Villafranca di Verona

Annunciata l’unica data italiana degli Slipknot. Dopo aver scalato le classifiche internazionali con il loro sesto album We Are Not Your Kind, registrato dopo 5 anni di silenzio in studio, la band statunitense tornerà in Italia il 27 luglio 2021 al Castello Scaligero di Villafranca Verona.

SLIPKNOT

Martedì 27 Luglio 2021 – Villafranca di Verona

@ Castello Scaligero

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/slipknot-verona

– Pre-sale MyLivenation dalle 10.00 di martedì 22 dicembre

– Vendita generale dalle 11.00 di mercoledì 23 dicembre 2020

La forza e la visione della band hanno spinto “We Are Not Your Kind” in vetta alla classifica Billboard Top 200 lo scorso agosto. Essendo da sempre una band d’impatto internazionale, l’album ha debuttato al #1 anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Giappone, Russia, Messico, Portogallo, Irlanda, Belgio, Finlandia, Spagna e nella Top 3 in Germania, Francia, Norvegia, Italia, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Nuova Zelanda.

Quest’anno, lo Knotfest, festival annuale ideato dagli Slipknot, ha superato ogni limite: nella sua declinazione virtuale, è diventato il più grande festival hard rock e metal mondiale, collegando più di quattro continenti. Con oltre 550.000 partecipanti, mescolando l’heavy rock con l’hip hop, la musica mondiale, l’arte visiva, le installazioni esperienziali e molto altro ancora.

Era il 1999 quando gli Slipknot con il loro debutto nel panorama musicale uscirono dai confini convenzionali della musica rock: il mondo si rese subito conto che non aveva visto mai nulla di simile, ma che erano tutto quello di cui aveva bisogno. La loro costante evoluzione, il duro lavoro e la meritata affezione del pubblico hanno permesso alla rock band non solo di continuare ad esprimersi, ma anche di riscrivere la storia dell’heavy metal e del rock in generale.

