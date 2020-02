SKILLET a fine giugno in concerto a Roma e Bologna

Visto il sold out dello scorso dicembre e l’impressionante risposta alla loro partecipazione al Rock In Roma, Hellfire Booking ed Erocks Production sono orgogliose di annunciare una seconda data per gli Skillet!

SKILLET

24 Giugno 2020 | ROMA, IPPODROMO DELLE CAPANNELLE, ROCK IN ROMA

25 Giugno 2020 | BOLOGNA, SEQUOIE MUSIC PARK

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/skillet2020

Giganti internazionali del rock osannati in ogni angolo del globo, gli Skillet hanno conquistato con altrettanta maestria quattro certificazioni d’oro, platino e doppio platino di fila, un miliardo di stream in un solo anno e il titolo di creatori di una delle canzoni rock più ascoltate di tutti i tempi, guadagnandosi addirittura due candidature ai Grammy Awards e sbalordendo gli esperti dell’intero pianeta.

Gli Skillet si esibiranno nel Parco delle Caserme Rosse in occasione del Sequoie Music Park, energetico festival bolognese dedicato alla musica e a tutte le forme di intrattenimento, coronato da aree per il divertimento per famiglie e bambini, food e sport. Completamente plastic-free.

