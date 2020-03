RAMMSTEIN: il cantante Till Lindemann ricoverato per il Coronavirus

Diversi giornali tedeschi – come Focus.de e Bild – hanno riportato la notizia che il cantante dei RAMMSTEIN, Till Lindemann, è ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Berlino a causa dell’infezione da coronavirus.

Dopo un concerto in Russia (con il suo progetto solista LINDEMANN), il 57enne è tornato a Berlino, dove ha riscontrato i primi sintomi. Dopo aver riscontrato una febbre alta il cantante Till Lindemann è stato portato in ospedale ed è stato sottoposto al test per la coronavirus: gli è stata diagnosticata la polmonite e la positività al Covid-19.

Al momento le sue condizioni sarebbero in miglioramento.

Si attendono altri dettagli e aggiornamenti.