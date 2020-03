QUEEN + Adam Lambert: il concerto di Bologna si sposta al 24 Maggio 2021

A seguito delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19 emanate su scala mondiale, i Queen + Adam Lambert annunciano oggi con grande rammarico che le 27 date del The Rhapsody Tour in Europa e Regno Unito saranno posticipate.

L’unico concerto italiano previsto per domenica 24 maggio 2020 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) slitta quindi a domenica 23 maggio 2021.

I biglietti già emessi sono validi per il nuovo concerto.

Il tour 2020 sarebbe dovuto partire proprio dall’Italia, per poi proseguire con un itinerario serrato che includeva un’incredibile serie di 10 show alla O2 Arena di Londra oltre a doppie date a Manchester, Birmingham e Madrid. La decisione è stata presa tenendo in considerazione la sicurezza di pubblico, band, crew e personale delle venue, e con oltre 400,000 biglietti già venduti è stato molto difficile fare questa scelta.

QUEEN + ADAM LAMBERT

Nuova data:

Domenica 23 Maggio 2021 – Casalecchio di Reno (Bologna)

Unipol Arena – Via Gino Cervi, 2

Apertura porte h. 18:00

Queen + Adam Lambert h. 21:00

La buona notizia per i fan è che la band ha proceduto immediatamente alla riprogrammazione dei concerti, che si terranno nello stesso periodo nel 2021. Il rinvio è una brutto colpo per la band, che di recente ha concluso uno dei tour di maggior successo di sempre: sei settimane negli stadi di Corea del Sud, Giappone, Nuova Zelanda e Australia, con un pubblico che arrivava alle 60,000 presenze ogni sera. Il lungo viaggio ha incluso anche una speciale apparizione allo show di beneficenza Sydney Fire Fight Australia, durante il quale la band ha riproposto lo storico set di 22 minuti al Live Aid e ha contribuito a raccogliere 9,5 milioni di dollari a sostegno della popolazione australiana colpita da devastanti incendi negli scorsi mesi.

Rivolgendosi ai fan, Brian May dichiara «Siamo davvero dispiaciuti di dover annunciare lo spostamento dei nostri show in Europa, anche se questa notizia potrebbe non arrivare così inaspettata per i nostri fan, vista la situazione assurda in tutto il mondo. Le scene incredibili che abbiamo visti ai nostri concerti solo un mese fa ora sembrano solo un sogno distante. Siamo stati davvero fortunati a riuscire a terminare quel tour, appena prima che quest’ondata ci travolgesse. So che anche molti dei nostri fan là fuori stanno vivendo simili sentimenti di incredulità e confusione. Ovviamente avremmo tenuti i concerti come da programma se fosse stato possibile. La buona notizia è che abbiamo già un piano B pronto. Tenete i biglietti già acquistati, saranno validi anche per i nuovi show. Se Dio vuole, ci saremo!».

Il batterista Roger Taylor commenta così il rinvio: «Siamo tutti uniti ad affrontare questa situazione. È devastante, frustrante, spaventoso e sconvolgente, ma, citando Sinatra, pick ourselves up, dust ourselves down… Start all over again! Prendetevi cura di voi, saremo di ritorno appena sarà possibile! Con amore, Roger T xxx».

Il cantante Adam Lambert aggiunge: «Sono davvero dispiaciuto di non poter andare in tour in Europa come da programma, ma dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri e mettere la salute di tutti al primo posto. Non vedo l’ora di tornare là fuori appena sarà tutto a posto».

QUEEN + Adam Lambert – Rhapsody Tour 2021

Sun 23 May Bologna, Italy Unipol Arena

Wed 26 May Paris, France AccorHotels Arena

Thu 27 May Antwerp Belgium Sportspalais

Sat 29 May Amsterdam, Netherlands Ziggo Dome

Sun 30 May Amsterdam, Netherlands Ziggo Dome

Tue 1 June London, UK The O2

Wed 2 June London, UK The O2

Fri 4 June London, UK The O2

Sat 5 June London, UK The O2

Mon 7 June London, UK The O2

Tue 8 June London, UK The O2

Thu 10 June Manchester, UK Manchester Arena

Fri 11 June Manchester UK Manchester Arena

Sun 13 June Birmingham, UK Utilita Arena

Mon 14 June Birmingham, UK Utilita Arena

Wed 16 June London, UK The O2

Thu 17 June London, UK The O2

Sat 19 June London, UK The O2

Sun 20 June London, UK The O2

Thu 24 June Berlin, Germany Mercedes-Benz Arena

Sat 26 June Cologne, Germany Lanxess Arena

Mon 28 June Zurich, Switzerland Hallenstadion

Tue 29 June Munich, Germany Olympiahalle

Thu 1 July Copenhagen, Denmark Royal Arena

Fri 2 July Copenhagen , Denmark Royal Arena

Tue 6 July Madrid, Spain Wiznik Centre

Wed 7 July Madrid, Spain Wiznik Centre