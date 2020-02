PROCOL HARUM: a marzo in concerto a Novara, Brescia e Padova

In arrivo in Italia i Procol Harum, una delle band leggendarie del panorama internazionale, che dopo il 50th Anniversary European Tour ed un album – “Novum” – nel 2017, continua ad esibirsi dal vivo in occasioni selezionate.

Nel 2020 sono programmate una quindicina di date in Europa – tre a Londra, altre in Nord Europa e i tre concerti in Italia a marzo: occasioni imperdibili di assistere a live di grande qualità, dove a far da padrona è l’intensa capacità interpretativa di Gary Brooker e dei suoi musicisti

PROCOL HARUM Tour

Sabato 7 Marzo 2020 – FONTANETO D’AGOGNA (NO), Phenomenon

Domenica 8 Marzo 2020 – BRESCIA, Gran Teatro Morato

Martedì 10 Marzo 2020 – PADOVA, Gran Teatro Geox

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/procol-harum2020

Il tour italiano rappresenta un’opportunità unica per ascoltare dal vivo la band britannica, che ha contribuito a definire il rock progressivo senza smarrire le proprie radici blues e soul, e che vanta un repertorio di brani memorabili, come Homburg, Conquistador, Pandora’s Box, As strong as Samson, A Salty Dog, A Whiter Shade of Pale (melodie divenute celebri nel nostro Paese anche nelle loro versioni italiane).

I Procol Harum si formano nel 1967 dal sodalizio tra Gary Brooker, e dell’amico Keith Reid (spesso definito il Mogol della musica leggera inglese). Nasceva uno dei più grandi gruppi rock di tutti i tempi, uno dei primissimi gruppi progressive inglesi, che, nell’anno del debutto, sbancava letteralmente il mercato discografico internazionale con A whiter shade of pale, uno dei singoli più venduti al mondo (ben 10 milioni di copie) ed una delle canzoni più riconoscibili e suonate di sempre.

L’attuale line up, nata negli anni 90 e guidata sempre dall’ incontrastato leader Gary Brooker (voce e piano), include Matt Pegg al basso (Jethro Tull, Ian Brown), Geoff Dunn alla batteria (Jimmy Page, Dave Stewart, Van Morrison), Geoff Whitehorn alla chitarra (Roger Chapman, Paul Rodgers, Roger Daltrey) e Josh Phillips alle tastiere (Brian May, Lionel Ritchie, Pete Townshend e Midge Ure).

