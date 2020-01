POSTMODERN JUKEBOX in concerto a Grugliasco (TO), Roma e Padova per rivivere i ruggenti anni Venti

L’ensemble che sta facendo rivivere a tutto il mondo le atmosfere delle feste di inizio secolo scorso sarà presto in Italia per tre show.

POSTMODERN JUKEBOX

Lunedì 20 Luglio 2020 – Grugliasco (Torino), GruVillage

Venerdì 16 Ottobre 2020 – Ciampino (Roma), Orion Live Club

Sabato 17 Ottobre 2020 – Padova, Hall

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/postmodern2020

Dopo il tour del 2019 che li ha portati anche in Italia, il collettivo dei Postmodern Jukebox continua a circumnavigare il globo per preparare il pubblico a una nuova decade, che si spera veda un ritorno dello stile classico che ha caratterizzato la musica delle generazioni passate, proponendo agli spettatori un’impressionante selezione di hit rivisitate in chiave retrò.

«Nel secolo scorso gli anni Venti ci hanno portato il Jazz, una vera forma d’arte Americana. Chissà cosa succederà nel 2020!», dichiara il fondatore Scott Bradlee. «Sicuramente molte persone sono stanche di titoli strillati, reality televisivi e dipendenze da smartphone che hanno solo portato a una divisione tra il pubblico nell’ultimo decennio. Stiamo usando il nostro spazio nella cultura pop per dire alle gente di dimenticare i loro problemi e unirsi a noi per celebrare il vero talento musicale e uno stile senza tempo, dal vivo e nella vita reale.»

