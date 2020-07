PIXIES: nel 2021 in concerto a Roma e Lecce

Sono senza dubbio tra le band più importanti della storia e, anche solo a giudicare dall’ultima volta che sono passati in Italia, i loro live sono da sempre fra i più amati e attesi. Tra il tutto esaurito al Paladozza di Bologna lo scorso 11 ottobre e quello alle Officine Grandi Riparazioni di Torino il giorno dopo, migliaia di fan hanno assistito estasiati a una performance impeccabile durata più di due ore.

Centoventi minuti in cui Black Francis e la sua band, nell’ormai consolidata formazione con Paz Lenchantin al basso, hanno eseguito ben più di quaranta brani: ai grandi e attesissimi classici della loro carriera si sono aggiunti i nuovi estratti dall’ultimo album “Beneath The Eyrie”, pubblicato lo scorso 13 settembre su BMG/Infectious.

PIXIES

28 giugno 2021 – Roma – Auditorium Parco della Musica

17 agosto 2021 – Lecce – SEI Festival

Nuovi biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/pixies2021

Il loro ritorno in Italia è stato riprogrammato al 2021, con due nuove imperdibili occasioni per vederli dal vivo: il 28 giugno si esibiranno nel cuore musicale capitolino, la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, per tornare poi il 17 agosto, questa volta a Lecce, al SEI – Sud Est Indipendente Festival, una tra le rassegne più rilevanti e audaci nell’agenda musicale di tutto il sud Italia.

Considerati la band più influente e pionieristica degli anni ’80, i Pixies hanno aperto la strada a pesi massimi della storia della musica come Nirvana, Radiohead e Pearl Jam. I loro successi sono innumerevoli, e molti sono entrati nella storia della cultura pop, come “Where is my mind?”, conosciuta in tutto il mondo per essere stata utilizzata nella scena finale e nei titoli di coda del film Fight Club.

La band si forma a Boston nel nel 1986 dall’incontro di Black Francis (voce e chitarra), Kim Deal (basso), David Lovering (batteria) e Joey Santiago (chitarra). Dopo cinque album in studio che li hanno portati all’apice della popolarità, nel 1993 Black Francis annuncia il loro scioglimento in un’intervista radiofonica su BBC Radio 5. Torneranno insieme solo nell’aprile 2004, ripartendo con un lungo tour per celebrare la loro reunion. Nel 2012 rientrano in studio per scrivere nuova musica, ma proprio sei giorni dopo la fine delle registrazioni la bassista Kim Deal decide di abbandonare la band. I membri rimasti decidono di proseguire, lavorando con diversi bassisti fino a quando Paz Lenchantin, ex A Perfect Circle, entra a far parte della band in modo definitivo. “Indie Cindy” è stato pubblicato nel 2014 ed è il loro primo album di musica inedita dopo più di 20 anni di silenzio discografico, seguito nel 2016 da “Head Carrier”. Lo scorso settembre hanno pubblicato “Beneath The Eyrie”, accolto entusiasticamente da critica e pubblico per la coerenza con il resto della discografia della band, arricchita da un’inedita dose di leggerezza e psichedelia.

PIXIES

28 giugno 2021 – Roma – Auditorium Parco della Musica

– sostituisce la data dell’8 luglio 2020 –

35€ + d.p. – Parterre

40€ + d.p. – Tribuna Centrale

30,50€ + d.p. – Tribuna Mediana

30,50€ + d.p. – Tribuna Laterale

25€ + d.p. – Tribunetta

Nuovi biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/pixies2021

I BIGLIETTI ACQUISTATI IN PRECEDENZA RIMARRANNO VALIDI ANCHE PER LA NUOVA DATA

17 agosto 2021 – Lecce – SEI Festival

– sostituisce la data del 29 agosto 2020 –

Biglietti: 35€ + d.p. – Posto Unico

Nuovi biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/pixies2021

I BIGLIETTI ACQUISTATI IN PRECEDENZA RIMARRANNO VALIDI ANCHE PER LA NUOVA DATA