OZZY OSBOURNE: la nuova data italiana sarà il 2 Febbraio 2022 a Bologna

Ozzy Osbourne ha appena annunciato la riprogrammazione delle sue date del “NO MORE TOUR 2”.

Il tour farà tappa in Italia l’8 febbraio 2022 sempre all’Unipol Arena di Bologna.

OZZY OSBOURNE + JUDAS PRIEST

2 Febbraio 2022- BOLOGNA

Unipol Arena – Casalecchio di Reno

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/ozzy2019

A causa della situazione globale senza precedenti, le date di ottobre 2020 sono spostate al 2022, sempre con i Judas Priest come special guest. Il tour inizierà il 26 gennaio 2022 a Berlino e includerà una nuova data in Ungheria alla Budapest Arena. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le nuove date.

OZZY ha raccontato: “Voglio davvero ringraziare i miei fan per la loro fedeltà e per aver aspettato. Credetemi, non vedo l’ora di rivedervi tutti. Ora state al sicuro. Vi amo!”

CALENDARIO DELLE NUOVE DATE 2022:

Wednesday, 26 January Germany, Berlin Mercedes-Benz Arena

Friday, 28 January Czech Republic, Prague O2 Arena

Monday, 31 January Switzerland, Zurich Hallenstadion

Wednesday, 02 February Hungary, Budapest Budapest Arena*

Saturday, 05 February Spain, Madrid WiZink Center

Tuesday, 08 February Italy, Bologna Unipol Arena

Friday, 11 February Germany, Mannheim SAP Arena

Monday, 14 February Germany, Hamburg Barclaycard Arena

Thursday, 17 February Finland, Helsinki Hartwall Arena

Saturday, 19 February Sweden, Stockholm Friends Arena

Monday, 21 February Germany, Dortmund Westfalenhalle

Thursday, 24 February Germany, Munich Olympiahalle

Sunday, 27 February UK, Nottingham Motorpoint Arena

Tuesday, 01 March Ireland, Dublin 3Arena

Friday, 04 March UK, Birmingham Resorts World Arena

Monday, 07 March UK, London The O2

Wednesday, 09 March UK, Manchester AO Arena

Saturday, 12 March UK, Newcastle Utilita Arena

Monday, 14 March UK, Glasgow The SSE Hydro

*NUOVA DATA, senza I Judas Priest.

OZZY OSBOURNE + JUDAS PRIEST

2 Febbraio 2022- BOLOGNA

Unipol Arena – Casalecchio di Reno

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/ozzy2019