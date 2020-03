ONE REPUBLIC: a fine ottobre in concerto a Padova e Milano

OneRepublic annunciano il nuovo tour europeo previsto per l’autunno di quest’anno. Saranno due i concerti italiani: il 29 ottobre 2020 a Padova alla Kioene Arena ed il 30 a Milano al Lorenzini District. La nuova leg li vedrà protagonisti con tappe in Europa ed Asia con il primo concerto a Ureki (Georgia) il 10 ottobre e l’ultimo a Mosca (Russia) il 20 novembre. Il nuovo tour segue alcune date intime previste in Europa all’inizio di marzo.

ONE REPUBLIC

29 ottobre 2020 – PADOVA – Kioene Arena

30 ottobre 2020 – MILANO – Lorenzini District

Biglietti a questo link > http://bit.ly/onerepublic2020 dalle 11.00 di venerdì 13 marzo

OneRepublic pubblicheranno il loro quinto album in studio – il primo da Oh My My del 2016 – quest’anno. La band ha già rilasciato i singoli “Rescue Me” e “Wanted”.

Il frontman degli OneRepublic, Ryan Tedder, è impegnato con una serie di progetti che lo vedono al lavoro con alcuni fra i nomi più famosi del mondo del pop (è stato produttore esecutivo e co-autore dell’ultimo disco dei Jonas Brothers e ha scritto hit per Camila Cabello, P!nk, 5 Seconds of Summer, Sam Smith e Anitta). Tedder è inoltre impegnato come giudice nel talent show televisivo “Songland”, di cui è anche produttore e si appresta a filmare la seconda stagione.

OneRepublic sono formati dal cantautore e frontman del gruppo Ryan Tedder, dai chitarristi Zach Filkins e Drew Brown, dal bassista Brent Kutzle e dal batterista Eddie Fisher. La band ha pubblicato il primo album Dreaming Out Loud nel 2007. Il successo è arrivato con il singolo Apologize, hit multiplatino che è salita ai vertici delle classifiche di tutto il mondo. Nel 2009 la consacrazione con il secondo disco Waking Up, che includeva le hit All The Right Moves, Secrets e Good Life. Nel 2013 la band ha pubblicato il terzo disco Native, anticipato dal singolo Counting Stars (33 milioni di copie vendute). Il quarto disco è arrivato solo nel 2016, Oh My My. Nel 2018 la band ha pubblicato Start Again featuring Logic, brano inserito nella colonna sonora della serie tv Tredici e Connection, parte della campagna pubblicitaria Jeep.

OneRepublic – concerto di venerdi 6 Marzo a Milano

In seguito alle misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, Live Nation Italia, in rispetto di quest’ordinanza, è stata costretta ad annullare lo show di OneRepublic a Milano, originariamente previsto per venerdì 6 marzo 2020 al Fabrique.

Le eventuali richieste di rimborso del biglietto dovranno essere presentate entro e non oltre lunedì 30 marzo 2020 rivolgendosi ai propri punti vendita. Per i rimborsi on-line contattare il servizio clienti > http://bit.ly/ticketone-help se si è effettuato l’acquisto su Ticketone oppure https://help.ticketmaster.it/hc/it/requests/new se si è effettuato l’acquisto su Ticketmaster.

I biglietti della data di Milano Fabrique NON saranno validi per la data di Ottobre a Milano Lorenzini District. Tutti i possessori del biglietto per la data annullata del 6 marzo al Fabrique avranno accesso ad un’esclusiva pre-sale dedicata che permetterà loro l’acquisto dei nuovi biglietti.

Chi ha acquistato il biglietto sia online che in uno dei punti vendita fisici dovrà inserire, all’atto dell’acquisto del nuovo biglietto, il “Numero d’Ordine” presente sul biglietto o sulla mail di conferma dell’acquisto online.

Al seguente link tutte le indicazioni sulla procedura: https://www.lntvglobal.com/it/article/onerepublic-ottobre/

In pre-sale saranno acquistabili sia i biglietti della data di Milano che di quella di Padova.

La pre-sale dei nuovi show di ottobre, dedicata agli acquirenti dello show di Marzo a Milano, inizierà il 10 marzo alle ore 10.00 (per 72 ore).

