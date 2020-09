NOTHING BUT THIEVES: unica data italiana il 3 novembre 2021 a Milano

Dopo essere saliti sul palco di I-Days nel 2017 insieme a Sum41, Bilnk-182 e Linkin Park e dopo aver partecipato al Firenze Rocks nel 2019, i Nothing But Thieves in concerto in Italia il 3 novembre 2021 al Fabrique di Milano.

NOTHING BUT THIEVES

3 Novembre 2021 – MILANO

@ Fabrique

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/nbt2021

– artist presale a partire dalle 10:00 di mercoledì 16 settembre

– iscritti a My Live Nation a partire dalle 10:00 di giovedì 17 settembre

– vendita generale dalle 10:00 di venerdì 18 settembre 2020

Posto unico: € 32,00 + diritti di prevendita

Pronti a pubblicare ‘Moral Panic’ via Sony Music il prossimo 23 ottobre 2020 (pre-ordina il disco a questo link > https://amzn.to/2ZzIZCe), i Nothing But Thieves hanno già regalato al pubblico un assaggio del loro terzo album con ‘Is Everybody Going Crazy?’ (che ha superato i 11 milioni di stream in tutto il mondo rappresentando il miglior airplay del gruppo), ‘Real Love Song’ prodotto da Mike Crossey (The 1975, Arctic Monkeys, Wolf Alice) e rilasciata anche nella versione realizzata dalla Bucharest Symphonic Orchestra e ‘Unperson’.

Il nuovo progetto arriva dopo l’omonimo album di debutto del 2015, l’acclamato ‘Broken Machine’ (2017) che si è posizionato alla #2 nella classifica degli album più venduti nel Regno Unito guadagnando il disco di platino e l’EP ‘What Did You Think When You Made Me This Way’ (2018).

Durante il lockdown hanno allietato i loro fan con le ‘Solitude Sessions’ una serie di video delle loro canzoni registrati direttamente dalle loro case e caricati su Youtube. Inoltre, hanno rilasciato il videoclip di una nuova versione del singolo ‘Sorry’ in collaborazione con i fan e realizzata con 150 loro video in cui cantano ed eseguono il pezzo insieme alla band.

Negli ultimi anni i Nothing But Thieves hanno venduto oltre 700 mila copie dei loro album e superato i 750 milioni di stream, ritagliandosi un pubblico fedele tra i fan dell’alternative rock e scalando le classifiche di tutto il mondo, fino a essere stati scelti dai Muse nel 2015 per aprire le date del loro tour (in Italia al Rock In Roma).

NOTHING BUT THIEVES

3 Novembre 2021 – MILANO

@ Fabrique

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/nbt2021

– artist presale a partire dalle 10:00 di mercoledì 16 settembre

– iscritti a My Live Nation a partire dalle 10:00 di giovedì 17 settembre

– vendita generale dalle 10:00 di venerdì 18 settembre 2020

Posto unico: € 32,00 + diritti di prevendita