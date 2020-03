NICK CAVE & The BAD SEEDS: rinviati i concerti di giugno di Milano e Roma

A seguito della situazione creatasi con la diffusione del CoronaVirus i due concerti Italiani di Nick Cave & The Bad Seeds (9 Giugno, Milano e 11 Giugno, Roma) sono state rinviati a nuova data.

Questo il messaggio di Nick Cave & The Bad Seeds:

“Abbiamo preso la decisione di riprogrammare il tour Europeo di Nick Cave & The Bad Sees. Per quanto immensamente triste questa ci pare la migliore decisione possibile in ordine di mantenervi tutti il più al sicuro possibile.

Stiamo lavorando duramente per finalizzare un nuovo itinerario e condivideremo con voi le informazioni sulle nuove date appena le avremo. Tutti i biglietti rimarranno validi per le nuove date.

Inviamo il nostro amore a tutti voi.

Nick Cave and The Bad Seeds”

D’Alessandro e Galli conferma che le nuove date verranno annunciate quanto prima e che i biglietti per i concerti di Giugno rimarranno validi per questi nuovi appuntamenti.