NICK CAVE: giovedì 23 Luglio l’evento in streaming “Nick Cave Alone at Alexandra Palace”

Nick Cave sarà protagonista di “Nick Cave Alone at Alexandra Palace”, registrato a giugno presso l’iconica venue londinese e online in streaming il 23 luglio 2020 alle ore 21:00 italiane.

In questa performance unica, chiunque avrà la possibilità di sentire Cave suonare canzoni tratte dalla sua ricchissima discografia, inclusi brani introvabili che molti fan ascolteranno per la prima volta. Le canzoni sono tratte dall’intera carriera di Cave, partendo dai primi Bad Seeds ai Grinderman, fino al più recente album di Nick Cave & the Bad Seeds album, Ghosteen.

La performance è stata filmata dal cinematografico award-winning Robbie Ryan (The Favourite, Marriage Story, American Honey) presso la stupenda West Hall in Alexandra Palace, e montata da Nick Emerson (Lady Macbeth, Emma, Greta).

Il “film” sarà trasmesso come un’esperienza live unica e irripetibile, e non sarà disponibile online dopo l’evento. Durante la performance non si potrà mettere in pausa lo stream.

Ticket a questo link: www.dice.fm

CREDITO FOTO: Laura Stramacchia