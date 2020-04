NICK CAVE: i concerti di Milano e Roma si spostano a Maggio 2021

Saranno recuperati a Maggio 2021 i concerti italiani di Nick Cave & The Bad Seeds. Avrà luogo nella primavera del 2021 il tour europeo di Nick Cave & The Bad Seeds inizialmente programmato per quest’anno e rinviato in seguito all’emergenza Covid19.

Le nuove date sono le seguenti:

NICK CAVE & the Bad Seeds

20 Maggio 2021 – Milano, Mediolanum Forum

31 Maggio 2021 – Roma, Palazzo dello Sport (Nuova Location)

Nuovi biglietti a breve in vendita a questo link > http://bit.ly/nick-cave2020

I biglietti per gli spettacoli di Giugno 2020 rimarranno validi per Maggio 2021.

Il concerto di Roma si terrà al Palazzo dello Sport anziché come previsto alla Cavea Auditorium a seguito dell’indisponibilità di quest’ultima. Gli spettatori del concerto di Roma verranno ricollocati al Palazzo dello Sport nella stessa categoria di prezzo prevista per la Cavea Auditorium.