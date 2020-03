NICCOLÒ FABI: posticipato ad ottobre 2020 il tour europeo!

Grande successo per il tour teatrale di presentazione di “Tradizione e tradimento”, nuovo disco di Niccolò Fabi, registrando il tutto esaurito per la maggior parte delle date in programma.

Alla luce, infatti, del grande successo e dell’altissima richiesta di pubblico, il cantautore romano tornerà protagonista sui palchi della penisola durante la stagione estiva e si esibirà, insieme ai suoi compagni di viaggio, in prestigiose e storiche location del nostro Paese e nelle principali rassegne musicali dell’estate.

NICCOLÒ FABI – tour estivo

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/niccolofabi2019

24 giugno Roma – Teatro Romano di Ostia Antica – Rock In Roma

26 giugno Fiesole (Fi), Teatro Romano – Estate Fiesolana

27 giugno Verona, Teatro Romano – Rumors Festival

10 luglio Bologna, Sequoie Music Park

11 luglio Grugliasco (To), Gruvillage (presso Arena esterna Le Gru)

16 luglio Napoli, Arena Flegrea – Noisy Naples

24 luglio Sarzana, Piazza Matteotti

25 luglio Cesena, Rocca Malatestiana – Acieloaperto

26 luglio Gardone Riviera (Bs), Anfiteatro del Vittoriale (Tener-A-Mente)

5 agosto Fordongianus, Antiche Terme di Fordongianus

8 agosto Locorotondo, Masseria Mavu’ – Locus Festival

10 settembre Segrate (Mi), Circolo Magnolia

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/niccolofabi2019

NICCOLÒ FABI – tour europeo

Come precedentemente annunciato il tour europeo di NICCOLÒ FABI, inizialmente previsto nel mese di aprile 2020, è stato posticipato.

Di seguito il nuovo calendario previsto ad ottobre 2020:

9 ottobre – BRUXELLES, VK (recupero data del 9 aprile)

11 ottobre – LONDRA, The Garage (recupero data del 12 aprile)

14 ottobre – PARIGI, Café De La Danse (recupero data del 14 aprile)

16 ottobre – AMSTERDAM, Q-Factory (recupero data del 7 aprile)

18 ottobre – BERLINO, Frannz Club (recupero data del 6 aprile)

20 ottobre – LUGANO (Sold Out), Studio Foce (recupero data del 3 aprile)

21 ottobre – LUGANO, Studio Foce (recupero data del 2 aprile)

22 ottobre – ZURIGO, Mascotte (recupero data del 16 aprile)

24 ottobre – BARCELLONA, Razzmatazz (recupero data del 20 aprile)

26 ottobre – MADRID, Sala Caracol (recupero data del 23 aprile)

Il recupero del concerto di LISBONA, inizialmente previsto il 25 aprile, è ancora in fase di definizione. Seguiranno aggiornamenti.

I biglietti acquistati per i precedenti live del tour europeo restano validi per le nuove date.

Poiché ogni nazione sta gestendo in modo differente l’emergenza in atto, per il rimborso è necessario rivolgersi alle ticketing company attraverso il quale è stato acquistato il biglietto.

Per ulteriori informazioni e dettagli attenersi alle indicazioni contenute nei singoli eventi Facebook.