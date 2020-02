NIALL HORAN a novembre in concerto a Bologna e Milano

Niall Horan e il suo “Nice To Mee Ya Tour” arrivano in Italia per due imperdibili show!

NIALL HORAN

11 novembre 2020 – Bologna

12 novembre 2020 – Milano

Biglietti a breve in vendita a questo link > http://bit.ly/niallhoran2020

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali No Judgement il nuovo singolo di Niall Horan. Il brano (insieme ai singoli “Nice to Meet Ya” e “Put a Little Love on Me”) è contenuto nel suo secondo album, Heartbreak Weather, che uscirà il 13 marzo su etichetta Capitol Records. No Judgement è stata scritta da Horan insieme a Julian Bunetta (suo collaboratore e produttore) , Tobias Jesso Jr, John Ryan e Xplicit.

“Quando ascolto gli album, mi piace ascoltarli dall’inizio alla fine. Con Heartbreak Weather, volevo raccontare la storia che avevo in testa e per farlo ho utilizzato la tracklist dell’album. Spero così di riuscire a condurre le persone all’ascolto di ogni canzone secondo l’ordine della scaletta e senza dire “Salterò alla prossima” spiega Horan

Nato a Mullingar, Irlanda, Horan ha venduto più di 80 milioni di dischi e ha girato il mondo in tour molte volte come parte dei One Direction. Con il suo album di debutto da cantante solista Flicker (Capitol Records), ha ottenuto un successo mondiale ed è stato molto apprezzato dalla critica. L’album è entrato nella classifica Billboard 200 alla n.1 ad ottobre 2017 ed è stato certificato platino in 20 paesi, compresi gli Stati Uniti.

Ha superato 3 milioni di vendite per e oltre 3 miliardi di stream totali. Flicker contiene il singolo doppio platino “This Town” e il triplo platino “Slow Hands”. Il Flicker World Tour di Horan ha registrato date sold-out negli Stati Uniti, Canada, UK, Europa, Singapore, Giappine, Brasile e Australia.

