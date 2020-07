NEGRITA Acoustic Trio: quest’estate in concerto a Ayaos (AO) e Pistoia

C’è grande festa in casa NEGRITA, non era per niente scontato, dopo tutto quello che abbiamo passato e che ancora stiamo passando.

Ma la musica non si ferma, e con tutte le dovute precauzioni la band terrà due concerti STRAORDINARI E INASPETTATI in trio acustico (Pau, Drigo, Mac), ecco le date:

NEGRITA – Acoustic Trio

31 Luglio 2020 – Ayas (Ao)

Monterosa Sky, Aosta Classica

01 Agosto 2020 – Pistoia

Blues Around (Piazza del Duomo)

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/31Gi6yE

A breve, notizie riguardanti le date in cui NEGRITA recupereranno gli show di Milano, Bologna e Verona.