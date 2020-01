MY CHEMICAL ROMANCE in concerto il 4 Luglio a Bologna Sonic Park

E’ una delle band più celebri del movimento Emo del Nuovo Millennio. MY CHEMICAL ROMANCE hanno venduto milioni di dischi, hanno girato molteplici volte i palchi di tutto il mondo e dopo sette anni di assenza, il 31 ottobre 2019, hanno comunicato a tutti i fan la loroMY CHEMICAL ROMANCE. Oggi il sogno diventa realtà: la formazione americana, capitanata dal frontmanMY CHEMICAL ROMANCE, annuncia le date del tour europeo.

L’hype è altissimo, possiamo anticiparvi che lo show sarà incentrato sui momenti più famosi della loro carriera: da “I Brought You My Bullets You Brought Me Your Love” passando per “Three Cheers for Sweet Revenge”, fino a “The Black Parade” e “Danger Days: The True Lives Of The Fabolous Killjoys”.

MY CHEMICAL ROMANCE

Sabato 4 Luglio 2020 – BOLOGNA Sonic Park

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/mcr2020 dalle 11.00 di venerdì 31 gennaio

Prezzo del biglietto in prevendita: €40,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €50,00

Apertura porte: ore 16.00

Inizio concerti: ore 19.00