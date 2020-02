MUDHONEY in concerto venerdi 9 ottobre al TPO di Bologna

Venerdì 9 ottobre il Covo Club porta i Mudhoney in concerto al TPO di Bologna per l’unica data italiana del loro tour 2020. La band di Seattle, portabandiera del grunge americano da più di trent’anni, presenterà al pubblico l’EP “Morning In America”, uscito il 20 settembre 2019 per Sub Pop Records.

Il live dei Mudhoney farà parte della rassegna COVO CLUB 40 YEARS FESTIVAL prevista per l’autunno 2020, dove i grandi artisti che hanno calcato il palco del Covo, insieme a prestigiosi nomi e nuove promesse della musica italiana e internazionale, celebreranno questo anniversario unico in Italia!

MUDHONEY

DATA UNICA IN ITALIA

venerdì 9 ottobre 2020 – BOLOGNA

TPO – via Casarini 17/5 – Bologna

Biglietti in prevendita disponibili online su boxerticket.it

“Morning In America” è il nuovo EP dei Mudhoney composto da 7 tracce registrate durante le session di “Digital Garbage”, il loro acclamato album del 2018.

I Mudhoney sono – senza retorica – la band che ha veramente reso possibile l’ascesa del movimento grunge dei primi anni ’90 prima ancora di nomi del calibro di Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden, il gruppo già dal 1988, ha contribuito a portare in primo piano questo genere che ha lasciato un marchio indelebile nella storia della musica rock.