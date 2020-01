MICHAEL KIWANUKA a luglio in concerto a Roma e Gardone Riviera (Brescia)

Michael Kiwanuka, il soulman inglese di origini ugandesi, annuncia l’attesissimo ritorno in Italia con due date estive. L’artista vanta numerose nomination ai Brit Awards, MTV Europe Music Awards, Mercury Prize e BBC Music Awards, ed è oggi considerato uno dei maggiori talenti del soul internazionale.

MICHAEL KIWANUKA

GIOVEDÌ 23 Luglio @ ROMA – ROMA SUMMER FEST, AUDITORIUM ROMA

VENERDÌ 24 Luglio @ GARDONE RIVIERA (BRESCIA) – FESTIVAL DEL VITTORIALE

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/kiwanuka2020

– Iscritti My Live Nation dalle ore 11:00 di mercoledì 29 gennaio

– Vendita generale dalle ore 11:00 di giovedì 30 gennaio

Nel 2011 viene scelto da Adele come opening del su tour in UK e nello stesso anno firma un contratto discografico con la Polydor. L’anno seguente pubblica il suo primo album “Home Again”, subito alla #4 della Official Album Charts, con il quale ha evidenziato le sue qualità di compositore, con riferimenti alla black music e un occhio alla tradizione cantautorale rock e soul.

Dopo una lunga tournée nel 2015 torna in studio per cominciare le registrazioni del nuovo album parzialmente prodotto da Danger Mouse e previsto in uscita per l’anno successivo. “Love & Hate” viene accolto positivamente dalla critica e raggiunge la prima posizione nella classifica inglese degli album, oltre ad aver ottenuto rispettivamente la sua seconda e terza nomination al Mercury Prize e ai BRIT. Al suo interno è contenuta la canzone “Cold little heart” che viene scelta come sigla di testa della seconda stagione della pluripremiata serie televisiva “Big Little Lies”.

Nel 2019 pubblica il singolo “Money” e a seguire “Hero”, “You Ain’t The Poblem” e “Piano Joint”: le tracce anticipano la nuova fatica del soulman inglese intitolata “Kiwanuka” e uscita nel novembre dello stesso anno. Il disco è stato registrato a New York, Los Angeles, Londra e Michael è tornato in studio insieme a Danger Mouse e Inflo, lo stesso team di produzione di “Love & Hate”.

“Kiwanuka” si allontana dall’anima vintage dell’album precedente e fa trapelare un’autoaffermazione positiva, audace e sincera. Michael riceve due nomination come “Best Male Solo Artist” e “Mastercard Album Of The Year” ai Brit Awards 2020 che si terranno il 18 febbraio a Londra.

MICHAEL KIWANUKA

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2020 @ ROMA

ROMA SUMMER FEST, CAVEA – AUDITORIUM ROMA

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/kiwanuka2020

Parterre – € 35,00 + diritti di prevendita

Parterre laterale – € 30,50 + diritti di prevendita

Tribuna centrale – € 30,50 + diritti di prevendita

Tribuna mediana – € 26,50 + diritti di prevendita

Tribuna laterale – € 22,00 + diritti di prevendita

Tribuna alta – € 22,00 + diritti di prevendita

VENERDÌ 24 LUGLIO 2020 @ GARDONE RIVIERA (BS)

FESTIVAL DEL VITTORIALE TENER-A-MENTE

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/kiwanuka2020

Poltronissima numerata – € 60,00 + diritti di prevendita

Platea numerata – € 50,00 + diritti di prevendita

Platea laterale aggiuntiva – € 45,00 + diritti di prevendita

Gradinata numerata – € 45,00 + diritti di prevendita

Gradinata non numerata – € 33,00 + diritti di prevendita

Posti in piedi – € 25,00 + diritti di prevendita

Foto di Claudia Mazza