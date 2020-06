MICHAEL KIWANUKA: a Luglio 2021 in concerto a Gardone Riviera (BS), Roma e Fiesole (FI)

I concerti di Micheal Kiwanuka del 23 luglio 2020 a Roma e del 24 luglio 2020 a Gardone Riviera (BS), cancellati causa emergenza sanitaria Covid-19, sono stati riprogrammati per giovedì 15 luglio 2021 al Festival Del Vittoriale TENER-A-MENTE di Gardone Riviera (BS) e per venerdì 16 luglio 2021 al Roma Summer Fest di Roma alla Cavea Auditorium. Oltre a Gardone Riviera (BS) e a Roma, si aggiunge una nuova data sabato 17 luglio 2021 al Teatro Romano di Fiesole (FI).

MICHAEL KIWANUKA – Tour 2021

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2021 – GARDONE RIVIERA (BS)

Festival Del Vittoriale – Tener-A-mente

VENERDÌ 16 LUGLIO 2021 – ROMA

Roma Summer Fest – Cavea Auditorium

SABATO 17 LUGLIO 2021 – FIESOLE (FI) (nuova data)

Estate Fiesolana – Teatro Romano di Fiesole

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/kiwanuka2021

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2021 @ GARDONE RIVIERA (BS), FESTIVAL DEL VITTORIALE

Poltronissima numerata – € 60,00 + dp

Platea numerata – € 50,00 + dp

Platea laterale aggiuntiva – € 45,00 + dp

Gradinata numerata – € 45,00 + dp

Gradinata non numerata – € 33,00 + dp

Posti in piedi – € 25,00 + dp

VENERDÌ 16 LUGLIO 2021 @ ROMA, ROMA SUMMER FEST CAVEA AUDITORIUM

Parterre – € 35,00 + dp

Parterre laterale – € 30,50 + dp

Tribuna centrale – € 30,50 + dp

Tribuna mediana – € 26,50 + dp

Tribuna laterale – € 22,00 + dp

Tribuna alta – € 22,00 + dp

SABATO 17 LUGLIO 2021 @ FIESOLE (FI), TEATRO ROMANO DI FIESOLE

Primo settore numerato € 35,00 + dp

Secondo settore numerato € 30,00 + dp

Terzo settore non numerato € 25,00 + dp

