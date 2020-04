MICHAEL FRANTI & SPEARHEAD: nuova data lunedì 1 febbraio 2021 a Milano

A seguito delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19 emanate su scala mondiale, molti tour di artisti nazionali e internazionali stanno subendo rinvii e annullamenti. Il tour USA di Michael Franti & Spearhead inizialmente previsto per aprile si sposta a ottobre, facendo slittare di conseguenza i concerti europei ad inizio 2021. L’unica data italiana di giovedì 15 ottobre si posticipa quindi a lunedì 1° febbraio 2021.

MICHAEL FRANTI & SPEARHEAD

Giovedì 15 Ottobre 2020 – MILANO

Nuova data: Lunedì 1° Febbraio 2021

Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/michaelfranti2020

€ 22,00 + prevendita

€ 25,00 in cassa la sera del concerto

Di seguito le parole di Franti: Hey Europe Soulrockers!!! Here’s the great news first – we have rebooked all of our 2020 European tour dates and will see you in 2021!!! The not so great news is…wait, there’s only good news!!! We are returning to Europe to rock with you! Here’s all the new dates below. Until that time there will be lots of new music, videos and instagram fun!!! We love you!!!

I biglietti già emessi sono validi per il nuovo concerto. Consigliamo a chi fosse impossibilitato a partecipare alla nuova data di cedere il proprio biglietto con delega o, in caso di acquisto effettuato sul circuito Ticketone, di usufruire della piattaforma garantita e autorizzata fanSALE; in nessun caso è opportuno affidarsi a circuiti di Secondary Ticketing non autorizzati.