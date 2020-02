MICHAEL FRANTI & SPEARHEAD in concerto il 15 ottobre a Milano

Dopo alcuni anni di assenza dai palchi del nostro paese, il cantautore impegnato nel sociale Michael Franti arriva in Italia con gli Spearhead per una data unica giovedì 15 ottobre all’Alcatraz di Milano.

MICHAEL FRANTI & SPEARHEAD

Giovedì 15 Ottobre 2020 – MILANO

Alcatraz – via Valtellina, 25

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/michaelfranti2020 da venerdi 7 febbraio

Posto unico in piedi: € 22,00 + prev.

€ 25,00 in cassa la sera del concerto

Michael Franti è un musicista, filantropo, film-maker e attivista riconosciuto come un apripista nell’industria musicale. Franti crede che nel mondo odierno sia in corso un’aspra battaglia tra cinismo e ottimismo e per questo ha composto il suo ultimo lavoro, Stay Human Vol. II – finora il suo maggior successo discografico – per ricordare a sé stesso e a tutti quelli che lo ascoltano che c’è ancora qualcosa di buono nel mondo, ed è giusto combattere per difenderlo.

I brani di Stay Human Vol. II sono ispirati al nuovo documentario di Franti Stay Human, uscito lo scorso gennaio, che ha collezionato diversi award nei film festival di tutto il mondo. Durante la sua trentennale carriera, Franti ha conquistato molte volte le prime posizioni nelle classifiche di tutto il mondo con hit piene di ottimismo come Sound of Sunshine e Say Hey (I Love You). Attualmente Michael è proprietario di Soulshine Bali, il principale ritiro yoga sull’isola di Bali; inoltre ha fondato insieme a sua moglie Sara Agah Franti Do It For The Love, organizzazione che si occupa di far partecipare a concerti in tutto il mondo malati terminali, veterani di guerra e bimbi che affrontano problemi di salute. Ad oggi, l’associazione ha esaudito oltre duemila desideri!

Inizio concerti h. 21:00