MARK LANEGAN Band: in concerto a maggio a Bologna e ad aAgosto a Grottaglie (Taranto)

Dopo aver portato la sua inconfondibile voce al Fabrique di Milano lo scorso 27 novembre, Mark Lanegan torna in Italia.

MARK LANEGAN Band

30 maggio 2020 – Bologna, Teatro Manzoni

16 agosto 2020 – Grottaglie, Cave di Fantiano – Cinzella Festival

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/lanegan2020

Mark Lanegan, una delle voci più intense del cantautorato rock, torna in Italia. Nato nel 1964 a Ellensbrug, Mark Lanegan è un performer dalla voce rauca e gutturale, conosciuto per essere il cantante e leader degli Screaming Trees, uno dei gruppi di punta della scena grunge. Oltre alla collaborazione con i Queens of the Stone Age, esordisce come solista nel 1990 mostrando il suo inestimabile talento musicale anche tramite le numerose collaborazioni e ai progetti più diversi in cui si è cimentato.

Platea I e II Settore Numerata € 43,70

Platea III Settore Numerata € 40,25

Galleria I Settore Numerata € 40,25

Galleria II Settore Numerata € 40,25

Balconata I Settore Non disponibile

Balconate II e III Settore € 34,50

Posto Unico € 32,20