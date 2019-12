LP a luglio in concerto a Torino, Marostica e Firenze

Torna in Italia la rockstar statunitense LP che in questo 2019 ha colto traguardi straordinari nel nostro paese. Il suo “Girls Go Wild” è stato infatti appena certificato dalla classifica EarOne Preview Top 100 of The Year 2019 come il brano più ascoltato del 2019.

LP

Lunedì 13 luglio – Gru Village – Grugliasco (Torino)

Martedì 14 luglio – Piazza degli Scacchi – Marostica (Vicenza)

Mercoledì 15 luglio – Firenze

Biglietti a breve in vendita a questo link > http://bit.ly/lp-tour2020

Un risultato straordinario che si aggiunge ai 25 milioni di streaming su Spotify e alle 52 settimane consecutive nella classifica airplay ufficiale con i tre singoli estratti dal suo ultimo album “Heart To Mouth” (“Recovery”, “Girls Go Wild” e “Shaken”) che hanno reso LP l’artista più trasmessa in radio nel 2019.

Il mondo avrebbe bisogno di più persone senza peli sulla lingua. Non dovrai mai cercare di immaginare cosa pensa LP. Te lo dirà lei stessa con piacere. Di fatto la cantautrice mette tutte le sue carte sul tavolo ogni volta che fa un disco. Il quinto album dell’artista, intitolato “Heart to Mouth” rappresenta la sua dichiarazione più diretta. Nessun filtro, nessuna censura, e nessuna cazzata.

LP ha iniziato a costruire la via per quella autostrada con l’album Lost on You nel 2017. La title track “Lost on You” rimane ad oggi la sua più grande hit con più di mezzo miliardo di stream e il disco di platino raggiunto in Russia, Polonia, Grecia, Svizzera, Italia, Francia e molti altri paesi. Il totale delle visualizzazioni dei video di “Lost on You”, “Muddy Waters” e “When We’re High” ha superato i 280 milioni in un solo anno.

LP

Lunedì 13 luglio – Gru Village – Grugliasco (Torino)

Martedì 14 luglio – Piazza degli Scacchi – Marostica (Vicenza)

Mercoledì 15 luglio – Firenze

Biglietti a breve in vendita a questo link > http://bit.ly/lp-tour2020