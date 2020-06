LIVE IS LIFE: lunedì 15 giugno torna la musica dal vivo

Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia tornano unite dai primi concerti live del paese dopo il lockdown. Un viaggio a tappe da nord a sud in un’unica simbolica giornata, che segna il ritorno alla musica dal vivo lunedì 15 giugno: Boosta, Ascanio Celestini, Giovanni Truppi, Cimini, Iacampo, Canzoniere Grecanico Salentino, Guano Padano e molti altri..

Questo è un giorno importante per la musica dal vivo, anche Live is Life aderisce alla mobilitazione dei professionisti del settore musicale per chiedere a gran voce che le istanze di emendamento al DL Rilancio vengano prese in considerazione dal Parlamento, “perché #senzamusica non c’è Rilancio”.

Eccoci di nuovo pronti a riempire di musica i parchi, i giardini, le arene con i festival diffusi e i progetti musicali cuciti su misura, intimi, innovativi, entusiasmanti, che abbiamo pensato in questi mesi. Artisti, musicisti, organizzatori, pronti a darvi di nuovo il pane quotidiano del live, rispettando scrupolosamente le normative e in condizioni certe di sicurezza sanitaria. Passione e professionalità sono quelle di sempre, con un di più di speranza da primo mattino del mondo.

Intanto celebriamo la data fatidica del 15 giugno con i concerti a:

TORINO

Davide Boosta Dileo In Boostology

Un concerto passeggiato per pianoforti ed elettronica

@ Off Topic – Via Giorgio Pallavicino, 35, 10153 Torino – Ingresso gratuito

MILANO

Guano Padano, opening Triennale Estate

@ Triennale Milano – Viale Emilio Alemagna 6, 20121 Milano

Info e prenotazioni: www.triennale.org

PADOVA

Sergio Marchesini, Marco Iacampo, Erica Boschiero, Ricky Bizzarro

In Let’s The Music Play

@ Anfiteatro del Venda – Via Sottovenda, 35030 Galzignano Terme (Padova)

Tickets on www.dice.fm

BOLOGNA

Giovanni Truppi, opening Cimini

Evento inaugurale della rassegna Sunshine Superheroes

@ Arena Puccini – Via Sebastiano Serlio, 25/2, 40128 Bologna

Ingresso ad offerta libera

PESARO

Ore 00.01 Ascanio Celestini, Radio Clandestina

Teatro Sperimentale

@ Via Gioacchino Rossini, 61121 Pesaro

Tickets on www.vivaticket.it

FIRENZE

Naomi Berrill, Suite Dreams

@ Sala Vanni – Piazza del Carmine, 14, 50124 Firenze

SOLD OUT, replica il 18 giugno

PRATO

Dimitri Grechi Espinoza, The Spiritual Way

@ Officina Giovani – Piazza dei Macelli, 4, 59100 Prato

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail alberto@a-live.eu

BARI

Ore 00.01 THINKABOUTIT

@ Officina degli Esordi – Back to Live – Via Francesco Crispi, 5 / Via Trevisani 56

Tickets on www.dice.fm

LECCE

Canzoniere Grecanico Salentino

@ Castello Volante – Piazza Castello, 1, 70022 Corigliano d’Otranto

Ingresso su invito scrivendo alla mail info@seifestival.it