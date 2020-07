LIAM GALLAGHER: riprogrammato il concerto al Lucca Summer Festival, dal vivo il 7 luglio 2021

Prende sempre più forma l’edizione 2021 del Lucca Summer Festival: anche Liam Gallagher ha infatti accettato di posticipare di un anno la sua partecipazione inizialmente prevista per quest’estate.

LIAM GALLAGHER

Mercoledì 7 Luglio 2021 – LUCCA

@ Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data.

Nuovi biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/liam2021

Prende sempre più forma l’edizione 2021 del Lucca Summer Festival: anche Liam Gallagher ha infatti accettato di posticipare di un anno la sua partecipazione inizialmente prevista per quest’estate. Gli organizzatori sono riusciti a riprogrammare quello che era uno dei concerti più attesi dell’edizione 2020 e così Liam Gallagher salirà sul palco di Piazza Napoleone la sera del 7 luglio del 2021. I biglietti già acquistati dai fans dell’Artista britannico per il concerto del 2020 rimarranno validi per il prossimo anno.

Salgono dunque a 7 le conferme per la prossima edizione di LSF dopo quelle già annunciate di Celine Dion, Beck, Paolo Conte, Ben Harper, Nick Mason e Brunori Sas. L’organizzazione è al lavoro per riprogrammare anche altri concerti dell’edizione 2020 tra cui quelli di Yusuf Cat Stevens e John Legend e presto verranno fatti nuovi annunci in merito.

Foto di Oriana Spadaro