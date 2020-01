LIAM GALLAGHER a giugno in concerto al Lucca Summer Festival

E’ tornato sulle scene con un disco stratosferico e adesso di nuovo, per togliere la ripetizione] on the road con uno show pieno di energia. Liam Gallagher sceglie Lucca Summer Festival per la sua unica data Italiana dell’estate 2020, in una serata a cui gli amanti del British rock non possono mancare.

LIAM GALLAGHER

15 febbraio 2020 – Roma, Palazzo dello Sport

16 febbraio 2020 – Assago (Milano) Mediolanum Forum

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/liam-febbraio

28 giugno 2020 – Lucca, Lucca Summer Festival

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/liam-giugno

A 18 anni dalla sua esibizione con gli Oasis, torna sul palco di Piazza Napoleone Liam Gallagher, forte di un disco, “Why Me? Why Not” che ha letteralmente esaltato pubblico e critica. Quella del 28 Giugno si preannuncia quindi come una delle serate più rock del prossimo Lucca Summer Festival ed essendo l’unico concerto estivo che Liam terrà nel nostro paese è facile prevedere un esodo dei suoi fans verso la Toscana!

Le cose belle accadono a quelli che sanno aspettare!

Ecco che l’estate scorsa Liam Gallagher è tornato con un nuovo singolo, un film-documentario, una performance a Glastonbury ma soprattutto con un album solista intitolato “Why me? Why not” uscito in autunno. Il 2019 si è rivelato così un anno fantastico per i fan dell’ex cantante degli Oasis. E lui è molto felice di questo.

Liam dice “Sono entusiasta, entusiasta di essere vivo, di fare canzoni… E’ bello essere tornato con della musica nuova perché questo significa poter uscire là fuori e fare qualche serata esibendomi, perché questo è quello che faccio io.

Ammettiamolo, senza di me sarebbe una noia!

Liam Gallagher: con lo sguardo fisso verso l’orizzonte, come sempre. Perché lui lo sa, il meglio deve ancora venire.

